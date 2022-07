LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LVMH vor Quartalszahlen aus der Luxusgüterbranche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 825 Euro belassen. Das zweite Quartal dürfte zwar gut verlaufen sein, den Aktienkursen aber keinen Antrieb mehr geben, schrieb Analystin Carole Madjo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Außer in China dürfte die Nachfrage in allen Absatzregionen gut gewesen sein. LVMH sei ihre bevorzugte Aktie./bek/stk