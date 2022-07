NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für McDonald's nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 292 US-Dollar belassen. Die Schnellrestaurantkette habe alles in allem solide abgeschnitten, schrieb Analyst Christopher Carril in einer ersten Reaktion am Dienstag. In jedem Geschäftssegment habe der Umsatz positiv überrascht./la/ajx