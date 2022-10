LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für McDonald's von 285 auf 270 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Bedenken der Anleger hinsichtlich einer Rezession seien zwar nachvollziehbar, schrieb Analyst Jeffrey Bernstein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings werde deren Auswirkung auf Restaurantbesuche aber überschätzt. In einer sich abschwächenden Konjunktur gehöre McDonalds zu den defensivsten Werten./mf/nas