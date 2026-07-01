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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

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44,91 EUR +0,85 EUR +1,92 %
STU
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 42,11 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
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Symbol MBGAF

Jefferies & Company Inc.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

14:41 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
44,91 EUR 0,85 EUR 1,92%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Mercedes sei der defensivste deutsche Autowert, schrieb Philippe Houchois am Dienstag. Die Telefonkonferenz mit den letzten Signalen vor dem Quartalsbericht sei sehr ruhig und ohne Überraschungen verlaufen./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 06:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
45,22 €		 Abst. Kursziel*:
14,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
44,91 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,79%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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