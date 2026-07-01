DAX 24.867 +0,1%ESt50 6.252 +0,4%MSCI World 4.804 +0,2%Top 10 Crypto 8,6730 +3,9%Nas 25.508 -0,1%Bitcoin 57.898 +1,4%Euro 1,1425 +0,1%Öl 88,09 -1,3%Gold 4.068 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- NVIDIA legt Nebius-Beteiligung offen -- Microsoft, AMD, Apple, Infineon, Novo Nordisk, DHL, SK hynix, Samsung, Bitcoin, Micron, Zalando im Fokus
Top News
Ausblick: UniCredit legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: UniCredit legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Erholungsbewegungen in Asien: Rückenwind durch Chipwerte und sinkende Ölpreise - Nikkei und KOSPI stark Erholungsbewegungen in Asien: Rückenwind durch Chipwerte und sinkende Ölpreise - Nikkei und KOSPI stark
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Microsoft Aktie

Kaufen
Verkaufen
Microsoft Aktien-Sparplan
349,35 EUR -3,20 EUR -0,91 %
STU
399,02 USD +5,15 USD +1,31 %
nachbörslich
BTT
finanzen.net zero
Microsoft jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 2,56 Bio. EUR

KGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 870747

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US5949181045

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MSFT

Jefferies & Company Inc.

Microsoft Buy

09:06 Uhr
Microsoft Buy
Aktie in diesem Artikel
Microsoft Corp.
349,35 EUR -3,20 EUR -0,91%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 575 US-Dollar belassen. Für die US-Internet- und Softwareaktien dürfte das zweite Quartal eine Rückkehr von einer breit angelegten Sektorpositionierung hin zu einer aktienspezifischen Überrendite im Vergleich zu den entsprechenden Benchmark-Indizes markieren, schrieb Brent Thill in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Er favorisiert in diesem Zusammenhang unter anderem Amazon und Microsoft aufgrund ihrer stärkeren Dynamik in den Bereichen Cloud und KI sowie aufgrund erreichbarer Zielvorgaben./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 23:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Peteri / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Microsoft Buy

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 575,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 402,29		 Abst. Kursziel*:
42,93%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 399,02		 Abst. Kursziel aktuell:
44,10%
Analyst Name:
Brent Thill 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 568,57

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Microsoft Corp.

09:06 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Microsoft Buy Deutsche Bank AG
22.05.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
07.05.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
04.05.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Microsoft Corp.

finanzen.net KI-Partnerschaft Kampfansage an NVIDIA: Microsoft stärkt AMD im KI-Rennen mit neuem Deal - Aktien profitieren Kampfansage an NVIDIA: Microsoft stärkt AMD im KI-Rennen mit neuem Deal - Aktien profitieren
finanzen.net Stehen Software-Aktien vor einem fulminanten Comeback?
TraderFox Berichtssaison als Härtetest für die wichtigsten Aktien der Welt: Das erwartet die Börse von Apple, Nvidia & Co.
finanzen.net Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Zurückhaltung in New York: Dow Jones notiert zum Handelsende im Minus
finanzen.net Das Billionen-Duell der Tech-Aktien geht weiter: NVIDIA entreißt Apple wieder die Spitze
finanzen.net Vor den Zahlen: BofA bleibt bullish - jetzt muss die Microsoft-Aktie liefern
finanzen.net Software-Sektor so gespalten wie nie: Hier findet man laut einem Analysten die Gewinner-Aktien
finanzen.net Microsoft Aktie News: Anleger schicken Microsoft am Montagabend ins Plus
MotleyFool Better "Magnificent Seven" Stock: Alphabet vs. Microsoft
Zacks Microsoft (MSFT) Ascends While Market Falls: Some Facts to Note
Benzinga Microsoft Is A Value Stock? Morningstar Says Yes — Here&#39;s Why
MarketWatch AMD’s stock climbs, and a new Microsoft deal is only part of the reason
Benzinga Microsoft Investors Brace for AI Reality Check As Earnings Near
Benzinga SpaceX Wants To Power Pentagon AI. Microsoft, Amazon And Google Already Do.
MotleyFool Is Microsoft Stock Too Cheap to Ignore?
MotleyFool Microsoft Stock Is Down 27% From Its All-Time High. 2 Reasons It Could Double by 2030.
RSS Feed
Microsoft Corp. zu myNews hinzufügen