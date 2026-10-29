MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 17,89 Mrd. EURKGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
AI Analyse
MTU Aero Engines Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat MTU mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. Die Quartalszahlen des Triebwerkherstellers seien schwer einzuordnen gewesen und von den Anlegern mäßig begeistert aufgenommen worden, schrieb David Perry am Donnerstag. Sie seien aber deutlich besser ausgefallen, als sie auf den ersten Blick erschienen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 22:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 22:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MTU Aero Engines
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Overweight
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
465,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
333,00 €
|Abst. Kursziel*:
39,64%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
333,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,56%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
401,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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