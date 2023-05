Credit Suisse Group

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für die Aktie des Übertragungsnetzbetreibers für Strom und Gas, National Grid , von 1250 auf 1280 Pence angehoben. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Das regulatorische Umfeld für Investitionen in den britischen Elektrizitätsbereich habe sich in den vergangenen zwei Jahren verbessert, schrieb Analyst Mark Freshney in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies dürfte trotz der Diskussionen über staatliche versus private Eignerschaft von anderen regulierten Sektoren auch so bleiben./ck/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2023 / 03:42 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

