LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für National Grid von 1062 auf 1050 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Europäische Versorger-Aktien entwickelten sich weiterhin besser als der Markt, schrieb Analyst Dominic Nash in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Top-Themen in diesem Jahr seien erneut die CO2-freie Stromerzeugung und Restrukturierungen. Neuer "Top Pick" im Sektor ist für Nash nun aber nicht mehr National Grid, sondern Engie./ajx/ag