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Symbol NEMTF

JP Morgan Chase & Co.

Nemetschek SE Overweight

14:11 Uhr
Nemetschek SE Overweight
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Nemetschek SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Joseph George geht nach einer Diskussion mit dem Nemetschek-Chef erwartungsfroh in die Quartalsbilanz des Bausoftwareunternehmens, wie er am Mittwoch schrieb./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Overweight

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
55,65 €		 Abst. Kursziel*:
97,66%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
55,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
98,74%
Analyst Name:
Joseph George 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

14:11 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
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02.07.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
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