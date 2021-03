ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Nike vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 162 US-Dollar belassen. Das Ende Februar abgelaufene dritte Geschäftsquartal dürfte auf dem US-Markt eines der schwierigsten der vergangenen Jahren gewesen sein, schrieb Analyst Michael Binetti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der starke Frachtandrang an US-Häfen habe die Probleme in Folge der Pandemie des Coronavirus noch verschärft. Vor allem China biete aber noch immer Wachstumschancen./bek/ajx