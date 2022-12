ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Die Schweizer seien noch immer in einer Übergangsphase, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit den künftigen Wachstumstreibern seien Unwägbarkeiten verbunden, und es sei unklar, ob sie das Auslaufen bestehender Patente kompensieren können./bek/edh