FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis nach Daten zur Multiple-Sklerose-Therapie Kesimpta auf "Sell" mit einem Kursziel von 70 Franken belassen. Die Daten seien leicht positiv zu werten, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Grundsätzlich gebe es für von Kostenkürzungen getriebene Margenverbesserungen im Pharmasektor am Markt derzeit aber wenig Lob./bek