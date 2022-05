NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach Zahlen für das erste Quartal von 800 auf 850 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nachdem der Pharmakonzern stark ins Jahr gestartet sei und den Ausblick angehoben habe, habe er seine Schätzungen angepasst, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/edh