Philips Aktie
Marktkap. 22,49 Mrd. EURKGV 24,54 Div. Rendite 3,66%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Philips nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,60 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe bei Umsatz und operativem Ergebnis die Erwartungen übertroffen, schrieb David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Umsatzprognose sei zudem bestätigt und die Margenprognose aufgrund der Zollerstattung um einen Prozentpunkt angehoben worden. Allerdings wies der Analyst darauf hin, dass der Auftragseingang leicht zurückgegangen sei und damit hinter den Marktschätzungen zurückgeblieben sein dürfte. Daher rechnet er mit einer negativen Aktienreaktion an diesem Morgen. Dabei erinnerte Adlington daran, dass Philips in den letzten Quartalen die Erwartungen deutlich übertroffenen hatte und sich der Aktienkurs im Vergleich zur Branche besser entwickelt hat./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 23:34 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Neutral
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
22,60 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
21,34 €
|Abst. Kursziel*:
5,90%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
21,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,71%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Philips N.V.
|09:26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Philips Buy
|UBS AG
|29.04.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|28.10.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.24
|Philips Sell
|UBS AG
|09:26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.