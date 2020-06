LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips von 50 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Für die Zeit nach der Pandemie des Coronavirus sei das Unternehmen bestens gerüstet, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Montag vorliegenden Studie. Er könne kaum ein Szenario ausmachen, in dem die Ausgaben für Medizintechnik mittel- bis langfristig nicht stiegen. Zudem dürfte die diagnostische Bildgebung künftig höhere Margen abwerfen./bek/ajx