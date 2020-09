LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips von 52 auf 51 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Medizintechnikkonzern sei gut positioniert, um von wohl deutlichen Veränderungen in der Branche durch die Corona-Pandemie zu profitieren, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Zudem dürfte Philips auf einer Kapitalmarktveranstaltung am 6. November strukturell steigende Margen im Bereich Bildgebende Verfahren in Aussicht stellen. Philips sei im Vergleich zur Konkurrenz niedrig bewertet und sein bevorzugter Wert unter den europäischen Medizintechnikanbietern. Das niedrigere Kursziel begründete der Experte mit einer teilweisen Stornierung eines Auftrags der US-Regierung sowie negativen Wechselkurseffekten./gl/ag