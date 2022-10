ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Porsche AG nach den Zahlen des Sportwagenbauers auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Was den Umsatz und die Ertragskraft betreffe, so hätten diese wichtigen Eckzahlen im dritten Quartal deutlich unter denen des ersten Halbjahres gelegen, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Marge sei durch geringere Auslieferungen aufgrund von Engpässen im Quartalsvergleich belastet worden, während die Aufträge gestiegen seien. Letztes und die entsprechend weiterhin grundsolide Nachfrage dürften aber für eine gewisse Zuversicht sorgen./ck/jha/