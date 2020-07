ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Relx nach Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1760 Pence belassen. Analyst Adam Berlin hob in einer am Freitag vorliegenden Studie positive wie negative Aspekte im Zahlenwerk des Medienkonzerns hervor. Insofern nahm er keine Änderungen an seine Schätzungen für 2021 und 2022 vor./tih/edh