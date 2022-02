NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Renault nach Halbjahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Niedrigere Abschreibungen und Amortisierungen hätten sich positiv auf das operative Ergebnis (Ebit) ausgewirkt, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Verkaufspreise seien beeindruckend und das Produktangebot habe sich verbessert. Mit Blick voraus müsse der Autobauer aber die Stärke erst noch unter Beweis stellen./bek/he