Rheinmetall Aktie
Marktkap. 66,81 Mrd. EURKGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2130,0 Euro belassen. Die nun mit den endgültigen Quartalszahlen bestätigten Jahresziele belegten das anhaltende Vertrauen des Rüstungskonzerns in eine gute Auftragslage, schrieb David H Perry in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht für die Aktien deutliches Potenzial, aber auch höhere Risiken als bei einigen anderen deutschen Rüstungstiteln./rob/gl/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:09 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
2.130,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
1.402,60 €
|Abst. Kursziel*:
51,86%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
1.400,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
52,14%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.102,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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