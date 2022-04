FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionsdaten für das erste Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 6100 Pence belassen. Die Produktion des Bergbaukonzerns sei schwach gewesen, er habe aber am Jahresausblick festgehalten, schrieb Analyst Liam Fitzpatrick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/gl