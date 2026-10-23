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Symbol RHHVF

JP Morgan Chase & Co.

Roche Neutral

13:01 Uhr
Roche Neutral
Aktie in diesem Artikel
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Roche von 325 auf 335 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser hob am Sonntag in seinem Resümee des Quartalsberichts seine Schätzungen für den Jahresumsatz und das Core-EPS minimal an. Von 2027 bis 2030 steigen seine Schätzungen für diesen bereinigten Gewinn je Aktie dann um bis zu 5 Prozent./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 21:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Roche Neutral

Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
335,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
394,80 CHF		 Abst. Kursziel*:
-15,15%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
394,40 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,06%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
371,71 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

13:01 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Roche Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Roche Buy UBS AG
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23.10.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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