Roche Aktie
Marktkap. 336,26 Mrd. EURKGV 20,28 Div. Rendite 2,99%
WKN A424UK
ISIN CH1499059983
Symbol RHHVF
Roche Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Roche von 325 auf 335 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser hob am Sonntag in seinem Resümee des Quartalsberichts seine Schätzungen für den Jahresumsatz und das Core-EPS minimal an. Von 2027 bis 2030 steigen seine Schätzungen für diesen bereinigten Gewinn je Aktie dann um bis zu 5 Prozent./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 21:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Roche Neutral
|Unternehmen:
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
335,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
394,80 CHF
|Abst. Kursziel*:
-15,15%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
394,40 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,06%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
371,71 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
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|UBS AG
|23.10.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
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|23.10.26
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|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
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|JP Morgan Chase & Co.