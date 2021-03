LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Roche nach erreichten Zielen mit dem Immun-Therapeutikum Tecentriq in einer Phase-III-Lungenkrebsstudie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 375 Franken belassen. Sie bewerte Tecentriq zu einem Kapitalwert von 39 Franken je Aktie, basierend auf ihrer Spitzenumsatzschätzung von 9,6 Milliarden Franken, schrieb Analystin Emily Field in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/la