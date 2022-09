LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 400 Franken belassen. Der Studienerfolg der US-Firma Biogen mit einem Alzheimer-Mittel lasse sehr positive Rückschlüsse auf das Alzheimer-Mittel Gantenerumab von Roche zu, schrieb Analystin Emily Field in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dennoch ändere sie erst einmal nichts an ihrem Basismodell für den Schweizer Pharmakonzern./edh/gl