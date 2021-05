FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für RWE vor Quartalszahlen von 35 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energiekonzern dürfte wegen des Kälteeinbruchs in Texas ein schwieriges erstes Quartal hinter sich haben, schrieb Analyst James Brand in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./edh/ag