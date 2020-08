NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Trotz der Corona-Krise komme der Energiekonzern gut voran, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Covid-19 führe lediglich zu kleineren Verzögerungen beim Bau landgestützter Windkraftanlagen in den USA./bek/nas