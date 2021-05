NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44,50 Euro belassen. Die Abkehr vom Kohlenstoff speziell im Energiesektor sei die tiefgreifendste Energiewende seit Beginn der industriellen Revolution, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei schlichtweg unmöglich, bis 2050 klimaneutral zu werden, ohne dass Wasserstoff dabei eine wichtige Rolle spiele. Unter den Anbietern Alternativer Energien zähle RWE zu den aktivsten Unternehmen, wenn es um grüne Wasserstoffprojekte gehe./la/he