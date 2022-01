NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE von 48,00 auf 46,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst John Musk verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf leicht höhere Entwicklungskosten und die steigende Inflation als moderate Belastung für das künftige Wachstum im Erneuerbare-Energien-Geschäft. Die RWE-Aktie bleibe aber für Anleger eine der günstigsten Möglichkeiten, um vom globalen Wachstumspotenzial der Erneuerbaren zu profitieren./ajx/mis