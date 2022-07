NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat RWE nach einer Prognoseerhöhung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Das höhere operative Ergebnisziel (Ebitda) des Energiekonzerns komme nicht ganz überraschend, schrieb Analyst John Musk in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht auch für 2023 und darüber hinaus noch Luft nach oben./gl/he