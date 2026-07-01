Ryanair Aktie
Marktkap. 26,96 Mrd. EURKGV 11,59
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Mit den Zahlen für das erste Geschäftsquartal habe die Airline die Konsenserwartungen leicht verfehlt, konstatierte Harry J Gowers am Montag. Die Sommer-Ticketpreise tendierten etwas schwächer, was den Aktienkurs nach der jüngsten Rally etwas belasten könnte./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 07:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 07:01 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
26,30 €
|Abst. Kursziel*:
25,48%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
24,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,97%
|
Analyst Name:
Harry J Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ryanair
|09:31
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|09:11
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:31
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|09:11
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:31
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09:26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|09:11
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|04.01.22
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|12.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|02.11.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|29.07.20
|Ryanair Reduce
|Kepler Cheuvreux
|25.02.20
|Ryanair Underperform
|Credit Suisse Group
|06.07.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.05.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.03.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|20.02.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research