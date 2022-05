FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Safran nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die Umsatzentwicklung im ersten Blick sei erwartungsgemäß, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es höre sich gut an, dass der Ausblick bestätigt wurde. Zwei Faktoren stimmten ihn diesbezüglich aber vorsichtig: Währungseffekte und die Aussage, dass der zunehmende Margendruck im Jahresverlauf aufgeholt werden soll./tih/edh