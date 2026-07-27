SAFRAN Aktie
Marktkap. 137,5 Mrd. EURKGV 17,32 Div. Rendite 1,13%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Safran nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Das starke erste Halbjahr des Triebswerkbauers und Luftfahrt-Zulieferers habe die Erwartungen übertroffen und zu einer Anhebung der Jahresziele geführt, schrieb David H Perry in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er hob hervor, dass er die Aktie nach wie vor für sehr attraktiv halte./ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Overweight
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
400,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
342,20 €
|Abst. Kursziel*:
16,89%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
342,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,69%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
364,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAFRAN S.A.
|14:21
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:06
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|11:11
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|14:21
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:06
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|11:11
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|14:21
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:16
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:06
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|29.04.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.03.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.02.22
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.20
|SAFRAN Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG