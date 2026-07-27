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ISIN FR0000073272

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Symbol SAFRF

JP Morgan Chase & Co.

SAFRAN Overweight

14:21 Uhr
SAFRAN Overweight
Aktie in diesem Artikel
SAFRAN S.A.
342,80 EUR 3,90 EUR 1,15%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Safran nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 400 Euro belassen. Das starke erste Halbjahr des Triebswerkbauers und Luftfahrt-Zulieferers habe die Erwartungen übertroffen und zu einer Anhebung der Jahresziele geführt, schrieb David H Perry in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er hob hervor, dass er die Aktie nach wie vor für sehr attraktiv halte./ck/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:02 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran

Zusammenfassung: SAFRAN Overweight

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
400,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
342,20 €		 Abst. Kursziel*:
16,89%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
342,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,69%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
364,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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