Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 39,34 Mrd. EURKGV 14,91 Div. Rendite 2,64%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 127,50 auf 134,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson hält die Papiere des Baukonzerns für zu günstig, wie sie am Freitag in ihrem Ausblick auf den Halbjahresbericht Ende Juli schrieb. Bei niedrigeren Vergleichswerten im zweiten Halbjahr dürften die Risiken für die Markterwartungen an das Gesamtjahr sinken./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 08:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 08:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Buy
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
134,60 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
80,14 €
|Abst. Kursziel*:
67,96%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
80,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
67,87%
|
Analyst Name:
Glynis Johnson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|16:11
|Saint-Gobain Buy
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|18.06.26
|Saint-Gobain Outperform
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|16:11
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.06.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|19.06.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.06.26
|Saint-Gobain Outperform
|RBC Capital Markets
|16:11
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.06.26
|Saint-Gobain Outperform
|RBC Capital Markets
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|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
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|Saint-Gobain Sell
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|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|22.06.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
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|24.04.26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
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|Goldman Sachs Group Inc.