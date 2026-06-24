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ISIN FR0000125007

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Symbol CODGF

Jefferies & Company Inc.

Saint-Gobain Buy

16:11 Uhr
Saint-Gobain Buy
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
80,18 EUR -1,34 EUR -1,64%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 127,50 auf 134,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson hält die Papiere des Baukonzerns für zu günstig, wie sie am Freitag in ihrem Ausblick auf den Halbjahresbericht Ende Juli schrieb. Bei niedrigeren Vergleichswerten im zweiten Halbjahr dürften die Risiken für die Markterwartungen an das Gesamtjahr sinken./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 08:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 08:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Buy

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
134,60 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
80,14 €		 Abst. Kursziel*:
67,96%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
80,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
67,87%
Analyst Name:
Glynis Johnson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

16:11 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
22.06.26 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
19.06.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.06.26 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.26 Saint-Gobain Outperform RBC Capital Markets
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