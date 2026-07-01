Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 37,35 Mrd. EURKGV 14,91 Div. Rendite 2,64%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das Expertenteam ging am Montag im Rahmen seiner monatlichen Analyse der Baubranche auf die aktuellen Trends in Europa ein. Dabei wiesen die Analysten darauf hin, dass sich die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland verbessert, in Frankreich und Großbritannien indes weiter verschlechtert hätten. Zum französischen Baustoffkonzern schrieben sie, dass insbesondere eine Erholung des französischen Marktes wichtig für die Aktien wäre. Diese sei aber derzeit noch fraglich angesichts politischer Risiken. Die aktuelle Bewertung spiegele unterdessen Chancen und Risiken wider./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:09 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Market-Perform
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
77,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
74,32 €
|Abst. Kursziel*:
3,61%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
73,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,25%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,84 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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