DAX 24.970 -0,6%ESt50 6.225 -0,7%MSCI World 4.834 +0,0%Top 10 Crypto 8,2010 +2,5%Nas 25.873 -1,6%Bitcoin 54.964 +0,5%Euro 1,1403 +0,2%Öl 86,26 +3,6%Gold 4.019 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Allianz 840400 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt und Ölpreise im Blick: DAX im Minus -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer -- EVOTEC, BYD, Lufthansa, TUI, SpaceX, AMD, SK hynix, Samsung, SMAG, Rheinmetall, HENSOLDT & Co. im Fokus
Top News
Warner-Aktie im Plus: US-Bundesstaaten wollen Übernahme durch Paramount stoppen Warner-Aktie im Plus: US-Bundesstaaten wollen Übernahme durch Paramount stoppen
Novartis-Aktie dennoch im Minus: Kanadische Zulassung für Vanrafia erteilt Novartis-Aktie dennoch im Minus: Kanadische Zulassung für Vanrafia erteilt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Saint-Gobain Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
73,86 EUR -0,56 EUR -0,75 %
STU
68,26 CHF -0,94 CHF -1,36 %
BRX
finanzen.net zero
Saint-Gobain jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 37,35 Mrd. EUR

KGV 14,91 Div. Rendite 2,64%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 872087

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000125007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CODGF

Bernstein Research

Saint-Gobain Market-Perform

10:36 Uhr
Saint-Gobain Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
73,86 EUR -0,56 EUR -0,75%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Market-Perform" belassen. Das Expertenteam ging am Montag im Rahmen seiner monatlichen Analyse der Baubranche auf die aktuellen Trends in Europa ein. Dabei wiesen die Analysten darauf hin, dass sich die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland verbessert, in Frankreich und Großbritannien indes weiter verschlechtert hätten. Zum französischen Baustoffkonzern schrieben sie, dass insbesondere eine Erholung des französischen Marktes wichtig für die Aktien wäre. Diese sei aber derzeit noch fraglich angesichts politischer Risiken. Die aktuelle Bewertung spiegele unterdessen Chancen und Risiken wider./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Market-Perform

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
77,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
74,32 €		 Abst. Kursziel*:
3,61%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
73,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,25%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,84 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

07.07.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
02.07.26 Saint-Gobain Overweight Barclays Capital
01.07.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
30.06.26 Saint-Gobain Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Saint-Gobain-Investment von vor einem Jahr verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net So stuften die Analysten die Saint-Gobain-Aktie im vergangenen Monat ein
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Saint-Gobain auf 134,60 Euro - 'Buy'
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Saint-Gobain von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Saint-Gobain-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Dow Jones Saint-Gobain trennt sich von Skandinavien-Geschäft: Aktie reagiert mit Kurssprung
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Saint-Gobain-Aktie: So viel Verlust hätte ein Saint-Gobain-Investment von vor einem Jahr eingefahren
RSS Feed
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) zu myNews hinzufügen