Saint-Gobain Aktie
Marktkap. 37,72 Mrd. EURKGV 14,91 Div. Rendite 2,64%
WKN 872087
ISIN FR0000125007
Symbol CODGF
Saint-Gobain Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe die Erwartungen im zweiten Quartal auf breiter Basis übertroffen, schrieb Oliver Dyson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechne mit einer positiven Kursreaktion./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:19 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Saint-Gobain Outperform
|Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
76,70 €
|Abst. Kursziel*:
23,86%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
77,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,74%
|
Analyst Name:
Oliver Dyson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,81 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|21:26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:56
|Saint-Gobain Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|21:26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:56
|Saint-Gobain Outperform
|RBC Capital Markets
|14.07.26
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|21:26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20:56
|Saint-Gobain Outperform
|RBC Capital Markets
|07.07.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|30.06.26
|Saint-Gobain Outperform
|RBC Capital Markets
|01.07.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12.06.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|05.05.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|24.04.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|02.04.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|14.07.26
|Saint-Gobain Market-Perform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|22.06.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets