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RBC Capital Markets

Saint-Gobain Outperform

20:56 Uhr
Saint-Gobain Outperform
Aktie in diesem Artikel
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
77,40 EUR 1,98 EUR 2,63%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe die Erwartungen im zweiten Quartal auf breiter Basis übertroffen, schrieb Oliver Dyson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechne mit einer positiven Kursreaktion./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 13:19 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Saint-Gobain Outperform

Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
76,70 €		 Abst. Kursziel*:
23,86%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
77,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,74%
Analyst Name:
Oliver Dyson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
94,81 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

21:26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
20:56 Saint-Gobain Outperform RBC Capital Markets
14.07.26 Saint-Gobain Market-Perform Bernstein Research
07.07.26 Saint-Gobain Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
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