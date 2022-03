ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Sanofi von 119 auf 122 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Laura Sutcliffe berücksichtigt nun in ihren Prognosen auch das Medikament Efanesoctogog alfa (Efa), wie sie in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. Am Markt sei dieses Mittel angesichts anderer Hoffnungsträger etwas unter dem Radar geblieben. Die Expertin billigt Efa ein Umsatzpotenzial von 1,3 Milliarden Euro zu und liegt damit den eigenen Angaben zufolge bis 2028 um die Hälfte über den Markterwartungen./tav/mis