ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 121 Euro belassen. Die Umsatzwartungen am Markt dürften leicht anziehen, schrieb Analystin Laura Sutcliffe am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht./ag/mis