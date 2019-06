NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Schneider Electric von 85 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Elektrotechnikkonzern habe sich beim Kapitaleinsatz verbessert und sei immer aktionärsfreundlicher geworden, schrieb Analyst Wasi Rizvi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem sei man viel robuster geworden gegenüber Konjunkturschwankungen. Gerade diese beiden Punkte würden oft kritisiert, er hält aber einen Bewertungsanstieg auf Branchendurchschnitt für angemessen./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2019 / 18:14 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2019 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.