NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 147 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Elektrokonzerns habe die Markterwartungen um 5 Prozent übertroffen, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Das habe vor allem an der Sparte für das Energiemanagement gelegen. Das wiederaufgenommene Aktienrückkaufprogramm laufe nun bis Ende 2022 - bisher seien von den veranschlagten 1,5 bis 2 Milliarden Euro zusammengenommen 316 Millionen Euro dafür ausgegeben worden./men/mis