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Symbol SBGSF

JP Morgan Chase & Co.

Schneider Electric Overweight

14:06 Uhr
Schneider Electric Overweight
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
269,45 EUR 2,65 EUR 0,99%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Schneider Electric auf "Overweight" mit einem Kursziel von 335 Euro belassen. Die Aussichten für die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Investitionsgüterunternehmen seien überwiegend positiv, schrieb Phil Buller am Mittwoch in seinem Branchenausblick. Die Firmen sollten von einer guten Kostenkontrolle, den immer noch starken Endmärkten für Künstliche Intelligenz (KI) sowie dem generellen Elektrifizierungstrend profitiert haben. Einige könnten zudem US-Zölle zurückerstattet bekommen. Wegen des positiven Überraschungspotenzials spricht Buller eine taktische Präferenz für Siemens und Siemens Energy aus. Zudem favorisiert er Legrand gegenüber Schneider./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Overweight

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
335,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
268,05 €		 Abst. Kursziel*:
24,98%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
269,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,33%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
316,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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