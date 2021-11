Aktie in diesem Artikel Scout24 63,14 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 nach Zahlen zum dritten Quartal von 78 auf 76 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Angesichts höherer Kosten senkte Analyst Adam Berlin in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) im kommenden Jahr erneut. Nach Meinung des Experten könnte der Online-Immobilien-Marktplatz bei seinen Kernprodukten durchaus noch etwas stärker an der Preisschraube drehen./la/mis