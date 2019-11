NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Scout24 nach dem Kapitalmarkttag des Online-Portalbetreibers auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die neue Strategie mit den zwei "Vertikalen" Immobilien und Autos dürfte dem Unternehmen weitere Marktanteilsgewinne ermöglichen, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kurzfristig sei jedoch mit Gegenwind bei Immobilienscout24 zu rechnen. Die Aktie sei derzeit fair bewertet./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2019 / 02:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2019 / 02:59 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.