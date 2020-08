NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Scout24 von 60 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Starke Halbjahreszahlen des Betreibers von Online-Portalen stärkten das Vertrauen, dass dieser die Markterwartungen in diesem Jahr erfüllen könne, schrieb Analyst Wassachon Udomsilpa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Langfristig dürfte das Unternehmen seine Marktführerschaft ausbauen und die Stellung als Produktinnovator festigen. Die Bewertung der Aktie sei aber nicht mehr vielversprechend./tih/nas