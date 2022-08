NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 8 auf 9 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Nicholas Green erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Schätzungen für das operative Ergebnis und begründete das mit einer leicht steigenden Profitabilität. Auch dürfte sich die Verschuldung des Energiedienstleisters verbessern./bek/jha/