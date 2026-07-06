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ISIN DE0007231326

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Symbol SIXGF

Jefferies & Company Inc.

Sixt SE St Buy

19:11 Uhr
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
Sixt SE St.
68,15 EUR 1,40 EUR 2,10%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Autoverleiher sollte von einer weiter steigenden Reisenachfrage auf den europäischen Märkten profitiert haben, schrieb Constantin Hesse in einem Ausblick am Donnerstag. Auf dem US-Markt dürfte die Nachfrage weiter gut gewesen sein./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 11:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 11:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sixt Buy

Unternehmen:
Sixt SE St.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
67,95 €		 Abst. Kursziel*:
61,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
68,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
61,41%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
98,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Sixt SE St.

19:11 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
26.06.26 Sixt Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.06.26 Sixt Buy Deutsche Bank AG
15.05.26 Sixt Kaufen DZ BANK
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