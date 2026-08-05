Springer Nature Aktie
Marktkap. 3,7 Mrd. EURKGV 10,69 Div. Rendite 4,34%
WKN SPG100
ISIN DE000SPG1003
Symbol SPGDF
Springer Nature Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Anhaltende Dynamik im Research-Bereich sorge für leicht steigende Schätzungen, schrieb James Tate am Mittwoch im Resümee des Quartalsberichts./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Springer Nature Buy
|Unternehmen:
Springer Nature
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
19,32 €
|Abst. Kursziel*:
34,58%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
19,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,85%
|
Analyst Name:
James Tate
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,35 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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