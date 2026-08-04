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JP Morgan Chase & Co.

Springer Nature Overweight

11:26 Uhr
Springer Nature Overweight
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Springer Nature
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Springer Nature nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Das Geschäft mit Journalen des Verlags habe diesem ein starkes erstes Halbjahr beschert, schrieb Daniel Kerven in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das Umsatzwachstum liege mit 6,2 Prozent über der Konsensschätzung von 5,6 Prozent./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:14 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Springer Nature Overweight

Unternehmen:
Springer Nature		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
19,18 €		 Abst. Kursziel*:
61,63%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
19,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
61,29%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Springer Nature

11:26 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
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06.05.26 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
06.05.26 Springer Nature Buy Goldman Sachs Group Inc.
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