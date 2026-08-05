JP Morgan Chase & Co.

Springer Nature Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Springer Nature anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 31,00 auf 32,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Wissenschaftsverlag habe insgesamt besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzung (Ebita) für das kommende Jahr./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:52 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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