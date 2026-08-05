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Symbol SPGDF

JP Morgan Chase & Co.

Springer Nature Overweight

08:01 Uhr
Springer Nature Overweight
Aktie in diesem Artikel
Springer Nature
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Springer Nature anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 31,00 auf 32,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Wissenschaftsverlag habe insgesamt besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzung (Ebita) für das kommende Jahr./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:52 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Springer Nature Overweight

Unternehmen:
Springer Nature		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
32,40 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
19,32 €		 Abst. Kursziel*:
67,70%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
19,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
68,05%
Analyst Name:
Daniel Kerven 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,35 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Springer Nature

08:06 Springer Nature Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.07.26 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
06.05.26 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
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