Springer Nature Aktie
Marktkap. 3,7 Mrd. EURKGV 10,69 Div. Rendite 4,34%
WKN SPG100
ISIN DE000SPG1003
Symbol SPGDF
Springer Nature Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Springer Nature anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 31,00 auf 32,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Wissenschaftsverlag habe insgesamt besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzung (Ebita) für das kommende Jahr./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 19:52 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
|Unternehmen:
Springer Nature
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
32,40 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
19,32 €
|Abst. Kursziel*:
67,70%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
19,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
68,05%
|
Analyst Name:
Daniel Kerven
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,35 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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