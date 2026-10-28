Stellantis Aktie
Marktkap. 12,39 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
AI Analyse
Stellantis Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis nach Zahlen und einer Telefonkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Jose M Asumendi senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2026 bis 2028 um durchschnittlich 15 Prozent. Dabei trage er dem höheren Inflationsumfeld und dem verschärften Preiswettbewerb Rechnung. Kurzfristig dürfte sich der Autobauer darauf fokussieren, das Geschäftsjahr mit einem starken Zufluss an Betriebskapital abzuschließen und die Umsetzung seines Kosteneinsparprogramms weiter zu beschleunigen./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Neutral
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
6,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
4,20 €
|Abst. Kursziel*:
42,70%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
4,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
42,86%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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