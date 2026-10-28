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Symbol STLA

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Stellantis Neutral

21:41 Uhr
Stellantis Neutral
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
4,20 EUR 0,00 EUR -0,02%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis nach Zahlen und einer Telefonkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6 Euro belassen. Jose M Asumendi senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2026 bis 2028 um durchschnittlich 15 Prozent. Dabei trage er dem höheren Inflationsumfeld und dem verschärften Preiswettbewerb Rechnung. Kurzfristig dürfte sich der Autobauer darauf fokussieren, das Geschäftsjahr mit einem starken Zufluss an Betriebskapital abzuschließen und die Umsetzung seines Kosteneinsparprogramms weiter zu beschleunigen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 16:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Neutral

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
6,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
4,20 €		 Abst. Kursziel*:
42,70%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
4,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,86%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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21:41 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
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