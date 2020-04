FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für STMicroelectronics von 28 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der aktuellen Schwäche der Autoindustrie eine Prognose für 2020 zu veröffentlichen sei beachtlich, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Andere Halbleiterhersteller hätten ihre Prognosen wegen der unklaren Lage zurückgezogen. Trotz der Hoffnung auf eine bessere Kostenkontrolle hält es Schaller für verständlich, dass das Unternehmen seine Fabriken trotz geringerer Auslastung am Laufen halten will./ssc/bek



